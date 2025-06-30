РФ изменила тактику ударов "Шахедами": эксперт объяснил, в чем сложность для ПВО

По его словам, технические изменения в применении дронов-камикадзе позволили врагу частично обходить украинские системы радиоэлектронной борьбы. В частности, отдельные "Шахеды" теперь летают на высоте 3-4 километра, а иногда - и выше, что затрудняет их перехват.

"Появились объективные сложности. Не все РЭБы смогли задействовать, не все сработало. Мобильные огневые группы не всегда могут достать цели, а там, где могут - не хватает средств поражения, в частности ПЗРК", - отметил специалист.

Кроме того, Россия начала активно использовать дроны-имитации, которые вводят в заблуждение украинские силы обороны. Они отвлекают внимание и затрудняют идентификацию целей на радарах.

"На радаре не всегда понятно, что именно ты видишь. И это тоже проблема", - пояснил Мусиенко.

Он также добавил, что на фоне этих технических изменений Украине срочно нужно больше радаров для точного обнаружения дронов.

Также специалист прокомментировал информационный фон вокруг темы атак. По его словам, звучали прогнозы о тысяче дронов в день, людей пугали "апокалиптическими сценариями", призывая не выходить из укрытий.

"Мы попали в период, когда враг действительно смог технически уйти вперед в смысле применения "Шахедов". Но это не то же самое, что массированное нападение ежедневно. Нужна адекватная оценка ситуации", - подытожил он.