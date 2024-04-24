UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ зменшила активність своєї авіації в Чорному морі після знищення Ту-22м3, - Повітряні сили

Фото: Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація зменшила активність своєї стратегічної авіації в акваторії Чорного моря після того, як 19 квітня було знищено ворожий бомбардувальник Ту-22м3.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо".

Євлаш нагадав, що росіяни мають бомбардувальники різного типу і ймовірно РФ не відмовиться від продовження ракетних ударів по інфраструктурі України. Однак знищення Ту-22м3 значно вплинуло на активність авіації.

"Окрім того, була досить успішна робота зі знищення радіолокаційних станцій, які наводили удари по нашій країні. Тому протягом останнього часу використання авіації з півдня України дещо зменшилась", - додав речник ПС.

Знищення Ту-22М3

В ніч на 19 квітня Повітряні сили ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони спільно провели операцію зі знищення стратегічного бомбардувальника РФ - Ту-22М3.

З початку повномасштабного вторгнення це перший випадок, коли наші захисники збили літак такого типу. Тоді ж вперше вдалося збити дві ракети Х-22.

Російський Ту-22М3 напередодні знищення завдавав ударів по Україні. Його вдалось "приземлити" на відстані 300 км від України. Ту-22М3 був збитий з зенітного ракетного комплексу С-200.

Що відомо про цей літак Ту-22М3 та ракети Х-22 - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ту-22МЗВійна в УкраїніЧерное море