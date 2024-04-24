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РФ снизила активность своей авиации в Черном море после уничтожения Ту-22м3, - Воздушные силы

Фото: Илья Евлаш, спикер Воздушных сил ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация уменьшила активность своей стратегической авиации в акватории Черного моря после того, как 19 апреля был уничтожен вражеский бомбардировщик Ту-22м3.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эспрессо".

Евлаш напомнил, что у россиян есть бомбардировщики разного типа и вероятно РФ не откажется от продолжения ракетных ударов по инфраструктуре Украины. Однако уничтожение Ту-22м3 оказало большое влияние на активность авиации.

"Кроме того, была достаточно успешная работа по уничтожению радиолокационных станций, которые наводили удары по нашей стране. Поэтому в последнее время использование авиации с юга Украины несколько уменьшилось", - добавил представитель ПС.

Уничтожение Ту-22М3

В ночь на 19 апреля Воздушные силы ВСУ и Главное управление разведки Минобороны совместно провели операцию по уничтожению стратегического бомбардировщика РФ – Ту-22М3.

С начала полномасштабного вторжения это первый случай, когда наши защитники сбили самолет такого типа. Тогда же впервые удалось сбить две ракеты Х-22.

Российский Ту-22М3 накануне уничтожения наносил удары по Украине. Его удалось "приземлить" в 300 км от Украины. Ту-22М3 был сбит из зенитного ракетного комплекса С-200.

Что известно об этом самолете Ту-22М3 и ракетах Х-22 - узнайте в материале РБК-Украина.

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