У РФ зламали телеканали: замість параду на 9 травня показали вбивць, які воюють в Україні

У кількох регіонах Росії невідомі зламали телевізійний ефір. Там, зокрема, розкрили особи окупантів, які воюють проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сирену" у Telegram.

За інформацією Telegram-каналу, мешканці Оренбурзької області та Башкортостану не змогли побачити трансляцію параду на 9 травня у Москві. Натомість їм показали кадри теракту у "Крокус Сіті холі", відео фальсифікації виборів та фото учасників війни в Україні з підписом "вбивця".

Як уточнюють у мережі, було зламано ефір телепровайдера "Уфанет". По ТБ російському диктатору Володимиру Путіну було оголошено імпічмент, його також звинуватили у бездіяльності під час великих терактів.

Канали провайдера "Уфанет" дивляться мешканці понад 600 російських населених пунктів. Ефір одразу відключили. У пресслужбі компанії заявляють про "роботу над ліквідацією проблеми".