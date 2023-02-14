РФ не зібрала достатньо сил для прориву на жодному з напрямків, - розвідка Британії

За даними британської розвідки, за останні три дні "вагнерівці" досягли певних успіхів у районі села Красна гора біля Бахмута. Проте на цьому напрямку триває організована оборона.

Крім того, росіяни намагаються наступати на ділянці Кремінна-Сватове у Луганській області. Поки це лише локальні бої, масштаби малі для досягнення значного прориву.

"Росія, ймовірно, прагне повернути назад деякі успіхи українських військ, досягнуті у вересні-листопаді 2022 року: існує реальна ймовірність того, що їхня найближча мета - просунутися на захід до річки Жеребець", - йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що російські війська отримують накази про наступ на більшості напрямків, проте вони не сконцентрували достатньо сил для наступальних дій на жодному з напрямків.

Нагадаємо, нещодавно росіяни поширили інформацію про нібито захоплення села Красна Гора біля Бахмуту. Проте у ЗСУ спростують ці заяви.

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