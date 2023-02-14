РФ не собрала достаточно сил для прорыва ни в одном из направлений, - разведка Британии

По данным британской разведки, за последние три дня "вагнеровцы" добились определенных успехов в районе села Красная гора возле Бахмута. Однако на этом направлении продолжается организованная оборона.

Кроме того, россияне пытаются наступать на участке Кременно-Сватово в Луганской области. Пока это лишь локальные бои, масштабы малы для достижения значительного прорыва.

"Россия, вероятно, стремится вернуть вспять некоторые успехи украинских войск, достигнутые в сентябре-ноябре 2022 года: существует реальная вероятность того, что их ближайшая цель - продвинуться на запад к реке Жеребец", - говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что российские войска получают приказы о наступлении на большинстве направлений, однако они не сконцентрировали достаточно сил для наступательных действий ни в одном из направлений.

Напомним, недавно россияне распространили информацию о якобы захвате села Красная Гора возле Бахмута. Однако в ВСУ опровергнут эти заявления.

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