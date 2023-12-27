ua en ru
Ср, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ здійснила 465 хімічних атак по Україні з початку повномасштабного вторгнення

Середа 27 грудня 2023 09:11
UA EN RU
РФ здійснила 465 хімічних атак по Україні з початку повномасштабного вторгнення Фото: РФ здійснила 465 хімічних атак по Україні з початку повномасштабного вторгнення (facebook.com/KSP.ZSU)
Автор: Тетяна Степанова

З початку повномасштабного вторгнення російські терористи 465 разів застосовували хімічну зброю для атак по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Сил підтримки ЗСУ.

"Силами оборони зафіксовано 465 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за грудень поточного року 81 випадок", - йдеться в повідомленні.

При цьому командування зазначає, що динаміка застосування окупантами такої зброї зростає. Так, всього за один день,19 грудня, росіяни здійснили 8 атак із використанням хімічних речовин.

Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната Дрофа-ПМ, які скидає з БПЛА.

Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин.

Так, 14 грудня виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

Зазначається, що 28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України.

Фото: хімічна зброя росіян (facebook.com/KSP.ZSU)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хімічна зброя Війна Росії проти України химическая атака
NEWS
Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога
Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога
DAILY
Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні