РФ здійснила 465 хімічних атак по Україні з початку повномасштабного вторгнення

З початку повномасштабного вторгнення російські терористи 465 разів застосовували хімічну зброю для атак по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Сил підтримки ЗСУ.

"Силами оборони зафіксовано 465 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за грудень поточного року 81 випадок", - йдеться в повідомленні.

При цьому командування зазначає, що динаміка застосування окупантами такої зброї зростає. Так, всього за один день,19 грудня, росіяни здійснили 8 атак із використанням хімічних речовин.

Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната Дрофа-ПМ, які скидає з БПЛА.

Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин.

Так, 14 грудня виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

Зазначається, що 28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України.

Фото: хімічна зброя росіян (facebook.com/KSP.ZSU)