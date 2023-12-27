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РФ совершила 465 химических атак по Украине с начала полномасштабного вторжения

Среда 27 декабря 2023 09:11
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РФ совершила 465 химических атак по Украине с начала полномасштабного вторжения Фото: РФ совершила 465 химических атак по Украине с начала полномасштабного вторжения (facebook.com/KSP.ZSU)
Автор: Татьяна Степанова

С начала полномасштабного вторжения российские террористы 465 раз применяли химическое оружие для атак по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Сил поддержки ВСУ.

"Силами обороны зафиксировано 465 фактов применения российской федерацией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за декабрь текущего года 81 случай", - говорится в сообщении.

При этом командование отмечает, что динамика применения оккупантами такого оружия растет. Так, всего за один день, 19 декабря, россияне совершили 8 атак с использованием химических веществ.

Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР и ручная газовая граната Дрофа-ПМ, сбрасываемая из БПЛА.

Однако применяются и самодельные взрывные устройства, оснащенные веществами раздражающего действия. А также производятся артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ.

Так, 14 декабря обнаружено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.

Отмечается, что 28 случаев применения опасных химических веществ были задокументированы и направлены на проведение следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины.

Фото: химическое оружие россиян (facebook.com/KSP.ZSU)

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Химическое оружие Война России против Украины химическая атака
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