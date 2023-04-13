РФ здатна повністю забезпечити свою армію людьми для тривалої війни: як заманюють

"Найбільш ймовірно, Кремль продовжить проведення прихованої мобілізації населення. При цьому для запобігання протестам, насамперед в густонаселених районах, режим Путіна уникає масової мобілізації центральних регіонів, насамперед Москви та Санкт-Петербурга, та надає пріоритет призову до збройних сил осіб з найбільш депресивних районів", - сказав Громов.

Для збільшення чисельності контрактників росіяни анонсували призов понад 400 тисяч осіб. Також сплановано призов на строкову службу 147 тисяч осіб.

"Але, незважаючи на погіршення соціально-демографічної та економічної ситуації в РФ, проведення агітаційних кампаній на федеральних каналах, населення вже усвідомлює збільшення шансів повернутися додому в пакеті та не виявляє бажання укладати контракти з так званою другою армією світу", - сказав представник Генштабу.

За словами Громова, військкомати РФ визнають відставання у виконанні плану призову на контракт. Відомо, що протягом трьох місяців у Волгоградській області з 7 800 осіб запланованих на рік призвано лише 134. Це лише 7% від квартальної потреби. У Саратовській області - з 7 600 призвано 270, це 14%.

Водночас Кремль вишукує нові способи вербування росіян. Так, судовим виконавцям наказали надати дані про боржників, а судам - прискорити розгляд справ, щоб спонукати порушників приєднатися до армії.

"З цією ж метою запропоновано залучати іноземних громадян - таджиків, узбеків та представників інших національностей, які підлягають видворенню з РФ та ще чекають на депортацію, особливо тих, хто має родини в РФ", - додав Громов.

Він зазначив, що на тимчасово окупованих територій України триває активне формування альтернативних ПВК. За оцінками, такі компанії не матимуть такого масштабу та потенціалу як "Вагнера".

"Загалом не варто недооцінювати мобілізаційні можливості РФ, зважаючи на значний мобілізаційний ресурс, Росія здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для ведення тривалої війни на виснаження", - підкреслив військовий.