РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" в Чорному морі: який можливий залп

Так, станом на 06:00, в акваторії Чорного моря зафіксовано 8 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 28 одиниць.

Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Проте 7 кораблів перебуває у Середземному морі, 2 з яких є ракетоносіями із загальним залпом до 22 "Калібрів".

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили.

до Чорного моря - 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.