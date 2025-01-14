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РФ увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море: какой возможен залп

Фото: корабли фиксируют и в Средиземном море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация утром, 14 января, увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Угроза обстрела Украины продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 06:00, в акватории Черного моря зафиксировано 8 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 28 единиц.

В то же время в Азовском море вражеские суда отсутствуют. Однако 7 кораблей находится в Средиземном море, 2 из которых являются ракетоносителями с общим залпом до 22 "Калибров".

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили.

  • в Черное море - 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили военные.

Напомним, в декабре и начале января российские корабли с "Калибрами" находились в акватории Черного моря довольно редко. Накануне Нового года спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, почему россияне уменьшили использование кораблей.

По его словам, РФ была вынуждена переложить основные функции флота в Черном море на авиацию, поскольку украинские атаки привели к значительным потерям с российской стороны.

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