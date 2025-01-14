РФ увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море: какой возможен залп

Так, по состоянию на 06:00, в акватории Черного моря зафиксировано 8 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 28 единиц.

В то же время в Азовском море вражеские суда отсутствуют. Однако 7 кораблей находится в Средиземном море, 2 из которых являются ракетоносителями с общим залпом до 22 "Калибров".

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили.

в Черное море - 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили военные.