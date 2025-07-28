РФ збільшила застосування бронетехніки: в ISW розкрили задумку росіян

Уточнюється, що до цього росіяни знизили інтенсивність застосування бронетехніки із зими 2024-2025 років. З квітня вони не проводили механізованих наступів розміром з роту або більших сил. Влітку вони здебільшого використовували мотоцикли та баггі.

"Російські війська останнім часом дещо збільшили використання бронетехніки проти українських позицій і від початку липня 2025 року провели серію менших механізованих наступів розміром зі взвод у Донецькій і Запорізькій областях", - зазначили аналітики.

У ISW додали, що РФ тимчасово скоротила використання танків і бронетехніки протягом останніх пів року, і, судячи зі спостережень аналітиків, поступово збільшує свою здатність оновлювати бронетехніку радянських часів і поповнювати запаси, не залучаючи її до атак, що призводять до значних втрат.

"Російські війська можуть тимчасово збільшити використання бронетехніки, щоб перевірити слабкі місця в безпілотній обороні України в різних районах фронту, або ж міністерство оборони Росії може бути в змозі відремонтувати пошкоджену передову бронетехніку або поповнити постачання передових російських підрозділів", - припустили аналітики.

Передбачається, що загарбники могли підвищити рівень допустимого ризику втрати бронетехніки, ймовірно, в рамках тестування нової тактики або концепції операцій.