РФ увеличила применение бронетехники: в ISW раскрыли задумку россиян

Уточняется, что до этого россияне снизили интенсивность применения бронетехники с зимы 2024-2025 годов. С апреля они не проводили механизированных наступлений размером с роту или более крупных сил. Летом они в основном использовали мотоциклы и багги.

"Российские войска в последнее время несколько увеличили использование бронетехники против украинских позиций и с начала июля 2025 года провели серию меньших механизированных наступлений размером со взвод в Донецкой и Запорожской областях", - отметили аналитики.

В ISW добавили, что РФ временно сократила использование танков и бронетехники за последние полгода, и, судя по наблюдениям аналитиков, постепенно увеличивает свою способность обновлять бронетехнику советских времен и пополнять запасы, не привлекая ее к атакам, приводящим к значительным потерям.

"Российские войска могут временно увеличить использование бронетехники, чтобы проверить слабые места в беспилотной обороне Украины в различных районах фронта, или же министерство обороны России может быть в состоянии отремонтировать поврежденную передовую бронетехнику или пополнить поставки передовых российских подразделений", - предположили аналитики.

Предполагается, что захватчики могли повысить уровень допустимого риска потери бронетехники, вероятно, в рамках тестирования новой тактики или концепции операций.