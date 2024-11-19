UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: який можливий залп

Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація продовжує тримати у Чорному Морі носії крилатих ракет "Калібр". Сьогодні їх стало ще більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Так, станом на 06:00, 19 листопада, в акваторії Чорного моря перебуває 6 ворожих кораблів. Всі вони є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 24 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте військові зафіксували 3 кораблі росіян у Середземному морі. Всі ці судна також є носіями крилатих ракет "Калібр", а їх загальний залп може складати до 24 ракет.

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 16 суден, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 11 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

У ВМС додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, що вранці 17 листопада Росія здійснила масовану атаку по Україні. Під обстрілом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії.

Зокрема, ворог запустив близько 120 ракет і 90 БпЛА. Сили ППО станом на 12:00 17 листопада збили 144 повітряні цілі - 102 ракети та 42 дрони.

Цього ж ранку у ВМС ЗСУ повідомили, що в Чорному морі перебували 4 російські носії "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що з Чорного моря були зафіксовані пуски. Ймовірно, це був запуск із кораблів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні