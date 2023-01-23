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В ГУР підрахували, скільки високоточних ракет лишилось у Росії

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Україна, Понеділок 23 січня 2023 17:04
В ГУР підрахували, скільки високоточних ракет лишилось у Росії Фото: в ГУР підрахували, скільки високоточних ракет лишилось у Росії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Держва-агресор має в своєму арсеналі приблизно 550 високоточних ракет. Це приблизно 20 відсотків запасів ракет порівняно з довоєнним періодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника ГУР Вадима Скібіцького.

Скібицький звернув увагу на те, що попередної атаки росіяни використали менше ніж 30 високоточних ракет. Це сигналізує про те, що вони не справляються з поповненням своїх запасів.

Він зауважив, що при останніх обстрілах окупанти комбінували удари. Вони використовували неточні ракети, дрони-камікадзе та ракети із систем С-300 та С-400

"У них є "Іскандери", є Х-101, Х-555. За нашими підрахунками, у Росії залишилося не більше ніж 20% від довоєнних запасів і того, що було вироблено під час війни. Це приблизно 550 одиниць. Їхнього потенціалу вистачить на два-три масовані удари в кількості понад 80 ракет", - заявив він.

Нагадаємо, що в Чорному морі на бойовому чергуванні було п'ять ракетоносіїв із 36 підготовленими "Калібрами".

Додамо нещодавно українців вже попереджали про загрозу нової атаки окупантів, ворог може вдатися як до поодиноких ракетних ударів, так і до масованого обстрілу.

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