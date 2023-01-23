В ГУР підрахували, скільки високоточних ракет лишилось у Росії

Держва-агресор має в своєму арсеналі приблизно 550 високоточних ракет. Це приблизно 20 відсотків запасів ракет порівняно з довоєнним періодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника ГУР Вадима Скібіцького.

Скібицький звернув увагу на те, що попередної атаки росіяни використали менше ніж 30 високоточних ракет. Це сигналізує про те, що вони не справляються з поповненням своїх запасів.

Він зауважив, що при останніх обстрілах окупанти комбінували удари. Вони використовували неточні ракети, дрони-камікадзе та ракети із систем С-300 та С-400

"У них є "Іскандери", є Х-101, Х-555. За нашими підрахунками, у Росії залишилося не більше ніж 20% від довоєнних запасів і того, що було вироблено під час війни. Це приблизно 550 одиниць. Їхнього потенціалу вистачить на два-три масовані удари в кількості понад 80 ракет", - заявив він.