В РФ заявляют, что Карпюк "выбыл" из тюрьмы

Адвокат Карпюка Алексей Барановский заявил, что украинский политзаключенный Николай Карпюк "выбыл" из российской тюрьмы "Владимирский централ". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката.

По словам Барановского, именно так объяснили в тюремной администрации повторное возвращение посылки.

В частности, 29 июля Карпюку не выдали посылку от Барановского якобы из-за избыточного веса. Защитник уменьшил посылку с 27 до 19 кг. Однако в понедельник, 19 августа, посылку вернули в связи с тем, что "адресат выбыл".

По мнению Барановского, Карпюк мог "выбыть" по той же причине, что и политзаключенный Владимир Балух, которого 16 августа вывезли из колонии города Торжок Тверской области.

"Посылка вернулась мне обратно с пометкой "адресат отсутствует", а это значит, что их обоих забрали с "насиженных мест" примерно в одно время, и это вызывает сдержанный оптимизм", - отметил адвокат.

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