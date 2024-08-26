У РФ заявили про відбиття атаки дронів й падіння БПЛА на будинки Саратова й Енгельса

Російський чиновник стверджує, що дронова атака була відбита засобами ППО.

"Рано-вранці засобами ППО ліквідовано БПЛА. Є факти попадання уламків до житлових будинків у Саратові та Енгельсі", - йдеться у його заяві.

Саратовський губернатор додав, що екстрені служби "працюють у посиленому режимі".

Між тим в мережі з'явилися численні кадри, на яких показані безпілотники у небі, які пролітають над будинками, та влучання БПЛА у високоповерхівку житлового комплексу "Енгельс-Сіті 4" в Енгельсу, падінням дрона на ЖК "Волга Скай" у Саратові, а також із наслідками інциденту.

Пізніше губернатор Саратовської області заявив, що постраждала одна людина у Саратові, де було влучання у будинок на Предмостовой площі. Жінку було госпіталізовано.

Вибухи у Енгельсі

Нагадаємо, під Енгельсом, який розташований від України на відстані близько 700 кілометрів, розташована основна база російських стратегічних бомбардувальників Ту-160. Їх війська РФ застосовують за повітряних атак по території України.

На авіабазі з офіційною назвою "Енгельс-2" дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС відповідно.

Нагадаємо, близько місяця тому через атаку дронів пролунали вибухи на аеродромі "Енгельс" Саратовської області, де розташована російська стратегічна авіація. Як розповіли джерела РБК-Україна, це була операція ГУР МОУ.

Також раніше повідомлялося, що у квітні також гриміли вибухи в Енгельсі, і тоді російська сторона скаржилася на атаку безпілотників.