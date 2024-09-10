У РФ заявили про вибухи у Підмосков'ї та роботу ППО

За словами мера столиці країни-агресора, силами та засобами ППО в міському окрузі Люберці було "відбито атаку" безпілотника, що летів на Москву.

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає", - стверджує Собянін.

Московський мер розповів, що на місці події триває робота екстрених служб.

Пізніше він додав у своєму Telegram, що у Раменському міському окрузі начебто було збито "ще два безпілотники, які летіли на Москву".

Ще пізніше Собянін заявив, що в районі Подольська було збито ще 4 дрони, які прямували у бік Москви.

Крім того, згодом московський мер заявив про збиття ще 2 дронів у міському окрузі Домодєдово, та про ліквідацію засобами ППО ще одного безпілотника у Раменському міському окрузі. Усі вони, за його словами, летіли на Москву.

Відео про дронову атаку у Підмосков'ї

Між тим в мережі були оприлюднені кадри про нічну "бавовну" у Підмосков'ї. В мережі пишуть про начебто 6 вибухів, які було чути в районі Жуковського, та робота ППО в районі Щурово - Бомчарово.

Додамо, росЗМІ повідомляють, що московські аеропорти "Внуково" та "Домодедово" було закрито на виліт та приліт через цю нічну дронову атаку. Було запроваджено так званий план "Ковер".

Московські аеропорти закрито через атаку дронів (фото: t.me/bazabazon)

Повітряна атака у РФ та в окупованому Криму

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 9 вересня стало відомо про вибухи, що пролунали у тимчасово окупованому Криму у селищі Октябрське. Як передали в мережі, російські загарбники підняли в повітря авіацію з аеродрому Саки.

Російські моніторингові канали повідомляли про ймовірний запуск безпілотників у напрямку мису Тарханкут і далі на схід. В мережі також писали про начебто роботу ППО окупантів у Криму.

Крім того, російська сторона скаржилася на дронову атаку у Брянській області, де начебто силами ППО були збиті понад двадцять безпілотників.

Додамо, про загрозу дронових ударів повідомляли у представники влади Липецької та Воронезької областей. А губернатора Курської області розповідав про ракетну небезпеку у регіоні.