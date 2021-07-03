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Отказал двигатель: украинское судно в Черном море подало сигнал бедствия

Автор: Юлия Струк, Дмитрий Левицкий

В региональном управлении морской охраны Государственной пограничной службы сообщили, что украинское рыболовецкое судно подало сигнал бедствия. У судна отказал двигатель.

Об этом представитель управления сообщил в комментарии РБК-Украина.

"Судно подало сигнал бедствия. Сейчас его катером буксируют в порт Очакова. Со всеми членами экипажа все хорошо", - сказал собеседник агентства.

Ранее российские СМИ сообщали, что экипаж судна составляет 4 человека, порт его приписки - Очаков.

Отмечалось, что на помощь отправились ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России и пограничный корабль "Безупречный" Федеральной службы безопасности.

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Российская ФедерацияЧерное моресудно