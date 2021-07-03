Відмовив двигун: українське судно в Чорному морі подало сигнал лиха

У регіональному управлінні морської охорони Державної прикордонної служби повідомили, що українське риболовецьке судно подало сигнал лиха. У судна відмовив двигун.
Про це представник управління повідомив у коментарі РБК-Україна.
"Судно подало сигнал лиха. Зараз його катером буксирують в порт Очакова. З усіма членами екіпажу все добре", - сказав співрозмовник агентства.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що екіпаж судна складає 4 людини, порт його приписки - Очаків.
Зазначалося, що на допомогу вирушили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії і прикордонний корабель "Бездоганний" Федеральної служби безпеки.