Відмовив двигун: українське судно в Чорному морі подало сигнал лиха

Про це представник управління повідомив у коментарі РБК-Україна.

"Судно подало сигнал лиха. Зараз його катером буксирують в порт Очакова. З усіма членами екіпажу все добре", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що екіпаж судна складає 4 людини, порт його приписки - Очаків.

Зазначалося, що на допомогу вирушили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії і прикордонний корабель "Бездоганний" Федеральної служби безпеки.