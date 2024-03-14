У РФ заявили про ракетний удар по полігону окупантів у Луганській області

"Три невстановлені ракети атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка Луганської області вранці 13 березня" - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 військовослужбовців.

"Точна кількість загиблих та поранених невідома", - констатує АSTRA.

Удари по полігонах РФ

21 лютого 2024 року аналітики DeepState опублікували відео удару, як зазначалося, по скупченню ворога біля населеного пункту Подо-Калинівка на лівому березі Херсонської області. Наступного ранку Сили оборони України підтвердили удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонської області. Було знищено близько 60 окупантів.

Нагадаємо, у січні 2024 року росіяни заявили про нібито обстріл військового полігону на тимчасово окупованій території Донецької області. Йдеться про полігон під Іловайськом.