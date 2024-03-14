У РФ заявили про ракетний удар по полігону окупантів у Луганській області

Десять російських військових загинули через, нібито, ракетну атаку на полігон у тимчасово окупованій Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал АSTRA.
"Три невстановлені ракети атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка Луганської області вранці 13 березня" - йдеться у повідомленні.
За даними Telegram-каналу, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 військовослужбовців.
"Точна кількість загиблих та поранених невідома", - констатує АSTRA.
21 лютого 2024 року аналітики DeepState опублікували відео удару, як зазначалося, по скупченню ворога біля населеного пункту Подо-Калинівка на лівому березі Херсонської області. Наступного ранку Сили оборони України підтвердили удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонської області. Було знищено близько 60 окупантів.
Нагадаємо, у січні 2024 року росіяни заявили про нібито обстріл військового полігону на тимчасово окупованій території Донецької області. Йдеться про полігон під Іловайськом.
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