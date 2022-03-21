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В РФ заявили, что прогресс на переговорах недостаточный для встречи Зеленского и Путина

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Кремль считает, что пока нет возможности провести встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что причиной этого является недостаточный прогресс на переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

"Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны", - заявил Песков.

При этом он не стал раскрывать деталей переговоров. Песков добавил, что для проведения встречи президентов "нужно сначала сделать домашнюю работу - провести и согласовать результаты переговоров".

Напомним, Песков также заявил, что на время переговоров Россия не будет прекращать огонь.

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