В РФ заявили, что перехватили американский самолет над Тихим океаном

Россия перехватила над Тихим океаном американский самолет-разведчик RC-135. Для этого в воздух подняли российский истребитель МиГ-31.

Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщают РИА Новости .

Отмечается, что российский МиГ-31 сопроводил самолет США. Больше подробностей не сообщают.

РБК-Украина писало, что ранее истребители НАТО семь раз за неделю поднимались в воздух для идентификации и сопровождения военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Перехват самолетов проходил в период с 29 марта по 4 апреля.

Напомним, глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич в ходе визита в Украину призвал Россию вывести свои войска с украинской территории.

Сообщение прозвучало на фоне того, что РФ наращивает свои войска вблизи украинских границ. Как известно, страны ЕС, а также США выступили в поддержку Украины и призывают РФ прекратить агрессивные и провокационные действия.