У РФ заявили, що перехопили американський літак над Тихим океаном

Росія перехопила над Тихим океаном американський літак-розвідник RC-135. Для цього в повітря підняли російський винищувач Міг-31.

Про це заявили в Міноборони РФ, повідомляють РІА Новини .

Наголошується, що російський Міг-31 супроводив літаків США. Більше подробиць не повідомляють.

РБК-Україна писало, що раніше винищувачі НАТО сім разів за тиждень піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Перехоплення літаків проходив в період з 29 березня по 4 квітня.

Нагадаємо, глава військового комітету НАТО головний маршал авіації Стюарт Піч у ході візиту в Україну закликав Росію вивести свої війська з української території.

Повідомлення прозвучало на тлі того, що РФ нарощує свої війська поблизу українських кордонів. Як відомо, країни ЄС, а також США виступили в підтримку України і закликають РФ припинити агресивні і провокаційні дії.