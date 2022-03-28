В РФ заявили, что не будут поставлять газ бесплатно в случае отказа ЕС платить в рублях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, каковы будут действия России в случае отказа стран Европейского союза за газ платить в рублях. Он заявил, что РФ в любом случае не будет поставлять газ бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
"То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно", - заявил Песков.
Напомним, Путин поручил правительства России и "Газпрому" до 31 марта перевести оплату газа в рубли.
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