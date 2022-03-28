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У РФ заявили, що не будуть поставляти газ безкоштовно в разі відмови ЄС платити в рублях

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на питання, які будуть дії Росії в разі відмови країн Європейського Союзу платити за газ в рублях. Він заявив, що РФ в будь-якому випадку не буде поставляти газ безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Те, що ми не будемо безкоштовно постачати газ, це однозначно. Це можна сказати з абсолютною впевненістю. Все-таки в нашій ситуації займатися всеєвропейською благодійністю навряд чи можливо і навряд чи доцільно", - заявив Пєсков.

Нагадавши, Путін доручив уряду Росії і "Газпрому" до 31 березня перевести плату газу в рублі.

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Російська ФедераціяПєсков