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У РФ заявили про "атаку" на Геленджик, де розташована одна з резиденцій Путіна

Фото: особняк глави Кремля Володимира Путіна у Геленджику (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії заявили про нібито "атаку" на Геленджик (Краснодарський край, РФ). Там розташована одну з резиденцій глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Краснодарського краю РФ Веніаміна Кондратьєва.

За даними місцевого губернатора, нібито дрони "намагалися атакувати" громадянські об'єкти на території Геленджика.

"Всі БПЛА пригнічені силами ППО. У селі Криниця уламки одного з апаратів пошкодили недобудовану будівлю. У хуторі Джанхот безпілотник впав на дерева, пожежа загашена", - заявив Кондратьєв. 

Він також відрапортував, що постраждалих начебто немає.

Резеденція Путіна в Геленджику

Президент РФ Володимир Путін володіє відразу декількома резиденціями, розташованими в різних куточках Росії - в Геленджику, на Валдаї, в Ново-Огарьово і т.д.

Що стосується резиденції в Геленджику, то вона, як писало РБК-Україна, складається з великого палацу, церкви, винного льоху, власного казино, дендрарію, ковзанки для хокею. Ділянка на скелі з видом на Чорне море надійно прихована від людських очей величезним лісом і спеціальною зоною.

Крім того, тут є бункер, до яких у Путіна помічена особлива любов. Причому вона настільки велика, що Путіна навіть прозвали "бункерним".

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