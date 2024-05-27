У РФ заявили про "атаку" на Геленджик, де розташована одна з резиденцій Путіна

За даними місцевого губернатора, нібито дрони "намагалися атакувати" громадянські об'єкти на території Геленджика.

"Всі БПЛА пригнічені силами ППО. У селі Криниця уламки одного з апаратів пошкодили недобудовану будівлю. У хуторі Джанхот безпілотник впав на дерева, пожежа загашена", - заявив Кондратьєв.

Він також відрапортував, що постраждалих начебто немає.

Резеденція Путіна в Геленджику

Президент РФ Володимир Путін володіє відразу декількома резиденціями, розташованими в різних куточках Росії - в Геленджику, на Валдаї, в Ново-Огарьово і т.д.

Що стосується резиденції в Геленджику, то вона, як писало РБК-Україна, складається з великого палацу, церкви, винного льоху, власного казино, дендрарію, ковзанки для хокею. Ділянка на скелі з видом на Чорне море надійно прихована від людських очей величезним лісом і спеціальною зоною.

Крім того, тут є бункер, до яких у Путіна помічена особлива любов. Причому вона настільки велика, що Путіна навіть прозвали "бункерним".