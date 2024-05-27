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В РФ заявили об "атаке" на Геленджик, где расположена одна из резиденций Путина

Фото: особняк главы Кремля Владимира Путина в Геленджике (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

В России заявили о якобы "атаке" на Геленджик (Краснодарский край, РФ). Там расположена одна из резиденций главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Краснодарского края РФ Вениамина Кондратьева.

По данным местного губернатора, якобы дроны "пытались атаковать" гражданские объекты на территории Геленджика.

"Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен", - заявил Кондратьев. 

Он также отрапортовал, что пострадавших якобы нет.

Резеденция Путина в Геленджике

Президент РФ Владимир Путин владеет сразу несколькими резиденциями, расположенными в разных уголках России - в Геленджике, на Валдае, в в Ново-Огарево и т.д.

Что касается резиденции в Геленджике, то она, как писало РБК-Украина, состоит из огромного дворца, церкви, винного погреба, собственного казино, дендрария, катка для хоккея. Участок на утесе с видом на Черное море надежно скрыт от людских глаз огромным лесом и специальной бесполетной зоной.

Кроме того, здесь есть бункер, к которым у Путина замечена особенная любовь. Причем, она настолько велика, что Путина даже прозвали "бункерным".

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