РФ заявила об отправке на фронт в Украине 10 тысяч мигрантов

Россия отправила на фронт в Украине около 10 тысяч иммигрантов, недавно получивших гражданство, после активизации усилий по принудительному воинскому учету среди своих новых граждан.

Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, следователи "более 30 тысяч уже отловили таких получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет, поставили на учет".

"Уже порядка 10 тыс. из них отправлены в зону специальной военной операции", - сказал Бастрыкин, используя распространенную среди российских чиновников формулировку для описания войны.

Он также сообщил, что иммигранты якобы были направлены на службу в тыловые части, занимающиеся строительством укреплений.

Российские власти стремились избежать второй волны непопулярной мобилизации после того, как призыв 300 тысяч россиян в сентябре 2022 года спровоцировал панику и бегство из страны. Вместо этого власти пытались заманить людей в армию выгодными контрактами.