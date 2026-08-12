РФ заявила про "успішне захоплення" села, якого немає з 1997 року

Пропагандистські ресурси країни-агресорки активно поширюють заяву Міністерства оборони РФ про нібито "успішне захоплення" села Щербаківка на Харківщині.

У ЦПД наголошують, що це типовий приклад російської дезінформації. За допомогою таких вигадок ворожа пропаганда намагається сформувати ілюзію постійного успішного наступу окупаційних військ на всіх ділянках фронту.

Насправді ж село Щербаківка було офіційно ліквідоване ще у 1997 році, оскільки на той момент у ньому не залишилося жодного жителя. Станом на сьогодні такого населеного пункту в Україні фізично та юридично не існує.

У ЦПД зауважили, що Генштаб та Міноборони РФ вже неодноразово офіційно звітували про "взяття" українських населених пунктів, що повністю суперечило дійсності.

Зокрема, очільник російського генштабу Валерій Герасимов неодноразово стверджував про нібито повне захоплення Куп’янська та Куп’янська-Вузлового, хоча насправді окупанти не контролюють дані населені пункти.