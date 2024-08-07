РФ заявила про "прорив" кордону, а Гарріс обрала кандидата у віце-президенти: новини за 6 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

Сили ППО збили 4 ракети (дві балістичні та дві х-59), а також 15 "Шахедів". Через падіння уламків на Київщині є пошкодження.

Це має бути тенденцією. Зеленський заявив, що за липень Україна використала більше дронів ніж РФ.

У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин

Аварія сталася на вулиці Глибочицькій. За словами очевидців, трамвай на повній швидкості врізався в близько 10 автівок та зупинився лише коли врізався в інший трамвай.

КМДА повідомляє, що попередньо постраждали шестеро людей. Наразі їм надають медичну допомогу. Поліція тим часом попереджає, що рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Трамваї №№ 14,18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного.

В Україні скасували відключення світла частині бізнесу: про що йде мова

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд ухвалив постанову, згідно з якою, графіки відключень світла не діятимуть на бізнес, який використовує більше 80% електроенергії власного виробництва.

"Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості", - зауважив прем'єр.

Рада ЄС дала "зелене світло" першому траншу в рамках кредиту для України

Київ отримає близько 4,2 мільярда євро після того, як Європейська Рада схвалила першу регулярну виплату грантів і кредитів в рамках Фонду ЄС для України.

Рішення Ради підтвердило, що Україна виконала необхідні умови та реалізувала реформи, передбачені програмою Ukraine Facility для отримання цих коштів.

РФ хоче наростити військо, тож демобілізація для нас проблематична, - Веніславський

За словами народного депутата, члена Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, говорити про можливість демобілізації в Україні наразі дуже проблематично. Особливо через те, що ситуація на фронті залишається складною й Росія планує збільшити свої окупаційні сили.

"За моєю інформацією, такого законопроекту (від уряду - ред.)на даний момент немає. І я б не був надмірно оптимістом і не очікував би його найближчим часом", - додав Веніславський.

Кандидатом Гарріс у віце-президенти став губернатор Міннесоти Волз

Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс вирішила, що у разі її перемоги на виборах віце-президентом стане губернатор Міннесоти Тім Волз.

"Я з гордістю оголошую, що попросила Тіма Волза стати моїм партнером на виборах", - написала Гарріс.

Через заборону США бити ATACMS по аеродромах РФ, росіяни встигли евакуювати Су-34, - Forbes

Цього літа Україна мала унікальну можливість атакувати російську авіабазу "Мальшево" та знищити там російську авіацію. Однак Сполучені Штати Америки не дозволили використати для удару ATACMS, пише Forbes.

У РФ "не без втрат". Що відомо про "прорив" кордону в Курській області на вечір

Росіяни продовжують скаржитися на "бої" у Курській області, які нібито розпочалися 6 серпня вранці. З'явилися чутки про знищення російської авіації та ліквідацію особового складу.

Більш детально з актуальною інформацією щодо ситуації у Курській області можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

У Франції вважають, що НАТО не зможе відповісти на напад Росії, - Politico

У НАТО розуміють, що в разі нападу зі сходу союзники зіткнуться з проблемами перекидання важкої техніки та військ через "адміністративну тяганину". Генерал також нагадав про те, що на початку 2022 року Європа дійсно усвідомила, наскільки складним може бути процес переміщення техніки.

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