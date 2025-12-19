РФ заявила про модернізований "Іскандер": що відомо

У Росії заявили про перший пуск модернізованої ракети "Іскандер-М" на дальність до 800 кілометрів, проте українські військові припускають, що під цією назвою могли використовуватися й інші типи балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд" у соцмережі Х .

Можлива модернізація або ракети КНДР

За однією з версій, може йтися про справді вдосконалений варіант "Іскандера-М", який становить більшу загрозу.

Альтернативне пояснення полягає у намаганні РФ максимально використати балістичні ракети KN-23 північнокорейського походження.

У полку нагадали, що російська пропаганда почала говорити про комплекс "Іскандер-1000" ще в липні 2024 року, а порівняння опублікованих зображень вказувало на відмінності ракет від стандартного "Іскандера-М".

У листопаді 2025 року українські профільні медіа повідомляли про документи щодо ракетної програми РФ, де фігурувала закупівля 18 балістичних ракет 9М723-2 вартістю близько 2,5 млн доларів за одиницю.

"Можна припустити, що там йшлося про ці самі ракети до "Іскандер-1000", які росіяни тепер можуть пускати в епізодичне застосування", - зазначили в підрозділі.

Фактор північнокорейських ракет

Військові також звернули увагу, що ракети KN-23 умовно називають північнокорейськими, оскільки вони виготовляються за російськими технологіями і з використанням російських матеріалів.

За їхніми даними, під час випробувань у 2023 році дальність таких ракет досягала 900 кілометрів, що допускає їхнє застосування на максимальній дистанції.

Висновки та ризики

У 413 полку СБС підкреслили, що Росія системно рухалася до розширення дальності застосування оперативно-тактичних ракет до 1000 кілометрів, тому закликали уважно ставитися до сигналів ракетної тривоги.