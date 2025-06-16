РФ заявила про "готовність передати" Україні ще понад 2200 тіл загиблих

Росія повідомила про "готовність передати" Україні ще понад 2200 тіл загиблих військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.
Міноборони Росії заявило про завершення чергового етапу передачі тіл загиблих українських військових згідно з домовленостями, досягнутими 2 червня у Стамбулі.
Сьогодні Україні передано по іх заявам 1248 тіл, які, за твердженням РФ, належать бійцям ЗСУ.
У межах цієї ж операції Україна повернула за їх даними тіла "51 загиблого російського військовослужбовця".
Загалом, за заявою Міноборони РФ, Москва вже передала Києву 6060 тіл загиблих у межах так званої "масштабної гуманітарної акції".
Також повідомляється, що Україна передала "78 тіл російських військових", а на поточному етапі російська сторона заявляє про "готовність передати" ще 2239 тіл загиблих бійців ЗСУ.
Під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія погодили другий масштабний обмін полоненими. Сторони домовилися про повернення поранених, тяжкохворих та полонених віком 18-25 років.
Обміни полоненими відбулися 9, 10 і 12, 14 червня, а вчора, 15 червня, вже був четвертий етап репатріаційних заходів після переговорів у Стамбулі.
Сьогодні, 16 червня в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, які, за даними російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.
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