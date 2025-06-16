РФ заявила про "готовність передати" Україні ще понад 2200 тіл загиблих

Обмін полоненими

Під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія погодили другий масштабний обмін полоненими. Сторони домовилися про повернення поранених, тяжкохворих та полонених віком 18-25 років.

Обміни полоненими відбулися 9, 10 і 12, 14 червня, а вчора, 15 червня, вже був четвертий етап репатріаційних заходів після переговорів у Стамбулі.

Сьогодні, 16 червня в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, які, за даними російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

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