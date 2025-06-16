РФ заявила о "готовности передать" Украине еще более 2200 тел погибших

Обмен пленными

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле Украина и Россия согласовали второй масштабный обмен пленными. Стороны договорились о возвращении раненых, тяжелобольных и пленных в возрасте 18-25 лет.

Обмены пленными состоялись 9, 10 и 12, 14 июня, а вчера, 15 июня, уже был четвертый этап репатриационных мероприятий после переговоров в Стамбуле.

Сегодня, 16 июня в Украину вернули еще 1245 тел погибших, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

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