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РФ завезла у Луганську область вчителів-пропагандистів для навчання дітей російською

П'ятниця 24 листопада 2023 19:39
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РФ завезла у Луганську область вчителів-пропагандистів для навчання дітей російською Ілюстративне фото: РФ завезла у Луганську область вчителів-пропагандистів для навчання дітей російською (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росія продовжує проводити окупаційну та пропагандистську діяльність на захоплених територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зокрема, у Сорокине, Луганської області, росіяни завезли нову партію пропагандистів з Тюмені. Мова йде про вчителів російської мови, які навчатимуть українських дітей.

"На ТОТ окупанти мають дефіцит "педагогів" саме з мови та історії, адже саме ці предмети є найважливішими в політиці зміни самоідентифікації українських дітей. Тому ворог змушений ввозити відповідних спеціалістів з РФ у школи, які виконують роль пропагандистських осередків", - пише ЦНС.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти перевіряють телефони учнів на наявність українських додатків.

У ЦНС також повідомляли, що "віджате" в українців житло окупанти передають колаборантам.

Окрім того, військові РФ вилучають комплекти супутникового телебачення у мешканців тимчасово окупованих територій України.Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби збільшити інформаційну блокаду регіону й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди.

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