РФ завезла до 5 тисяч контрактників на полігони біля Маріуполя: в чому відмінність

"Вже тиждень всі табори підготовки штурмовиків від Маріуполя до Бердянська заповнено новим поповненням контрактників. Загальний приріст до 5 тисяч військових в стані підготовки", - розповів він.

Зокрема, за словами радника мера, активно задіяно полігон в с. Бабах-Тарама/Кулікове та полігон в районі с. Сартана (Маріуполь), розбудований північно-корейцями.

"Основна відмінність від попередніх - відсутність тактичних маркувань на вантажівках та автотехниці. Таке саме, як ми спостерігали при формуванні резерву в Пологівсько-Розівській агломерації. Що вказує на підготовку підрозділів не для підтримки поточних наступальних операцій, а для нових, поки не визначених окупантом, ділянок фронту", - констатував Андрющенко.

Зачистки в Урзуфі та Ялті

У зв'язку з поповненням на полігонах, окупанти проводять зачистку узбережжя Маріупольського району.

"Після села Білосарайська Коса з понеділка окупанти проводять тотальну зачистку села Ялта. З забороною пересування, подворовими обходами, допитами та обшуками по кожному подвірʼю", - зазначив радник мера.

А з середи, за його даними, розпочато перевірку села Урзуф.