РФ завезла до 5 тисяч контрактників на полігони біля Маріуполя: в чому відмінність

Росія завезла нову партію контрактників на полігони біля Маріуполя, яка має свої відмінності. Через це окупанти влаштували зачистки в Урзуфі та Ялті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Вже тиждень всі табори підготовки штурмовиків від Маріуполя до Бердянська заповнено новим поповненням контрактників. Загальний приріст до 5 тисяч військових в стані підготовки", - розповів він.
Зокрема, за словами радника мера, активно задіяно полігон в с. Бабах-Тарама/Кулікове та полігон в районі с. Сартана (Маріуполь), розбудований північно-корейцями.
"Основна відмінність від попередніх - відсутність тактичних маркувань на вантажівках та автотехниці. Таке саме, як ми спостерігали при формуванні резерву в Пологівсько-Розівській агломерації. Що вказує на підготовку підрозділів не для підтримки поточних наступальних операцій, а для нових, поки не визначених окупантом, ділянок фронту", - констатував Андрющенко.
У зв'язку з поповненням на полігонах, окупанти проводять зачистку узбережжя Маріупольського району.
"Після села Білосарайська Коса з понеділка окупанти проводять тотальну зачистку села Ялта. З забороною пересування, подворовими обходами, допитами та обшуками по кожному подвірʼю", - зазначив радник мера.
А з середи, за його даними, розпочато перевірку села Урзуф.
Російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Для цього окупанти використовували постійні бомбардування та тактику голоду.
Після окупації міста загарбники облаштували у районі Маріуполя полігони для підготовки солдатів на фронт. Також у самому місті та в його окрузі розташовані важливі об'єкти та склади.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року росіяни привезли до окупованого Маріуполя близько 5 тисяч військовослужбовців. Вони були задіяні у будівництві альтернативної логістичної "нитки" - з Ростова-на-Дону через тимчасово захоплені Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь до Криму.
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