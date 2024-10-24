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РФ завезла до 5 тысяч контрактников на полигоны возле Мариуполя: в чем отличие

Фото: РФ завезла контрактников на полигоны возле Мариуполя, оккупанты проводят зачистки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия завезла новую партию контрактников на полигоны возле Мариуполя, имеющую свои отличия. Поэтому оккупанты устроили зачистки в Урзуфе и Ялте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Уже неделю все лагеря подготовки штурмовиков от Мариуполя до Бердянска заполнены новым пополнением контрактников. Общий прирост до 5 тысяч военных в состоянии подготовки", - рассказал он.

В частности, по словам советника мэра, активно задействован полигон в с. Бабах-Тарама/Куликово и полигон в районе с. Сартана (Мариуполь), построенный северокорейцами.

"Основное отличие от предыдущих - отсутствие тактических маркировок на грузовиках и автотехнике. Так же, как мы наблюдали при формировании резерва в Пологовско-Розовской агломерации. Что указывает на подготовку подразделений не для поддержки текущих наступательных операций, а для новых, пока не определенных оккупантом, участков фронта", - констатировал Андрющенко.

 

Зачистки в Урзуфе и Ялте

В связи с пополнением на полигонах, оккупанты проводят зачистку побережья Мариупольского района.

"После села Белосарайская Коса с понедельника оккупанты проводят тотальную зачистку села Ялта. С запретом передвижения, подворовыми обходами, допросами и обысками по каждому двору", - отметил советник мэра.

А со среды, по его данным, начата проверка села Урзуф.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Для этого оккупанты использовали постоянные бомбардировки и тактику голода.

После оккупации города захватчики обустроили в районе Мариуполя полигоны для подготовки солдат на фронт. Также в самом городе и в его округе расположены важные объекты и склады.

Напомним, в октябре 2023 года россияне привезли в оккупированный Мариуполь около 5 тысяч военнослужащих. Они были задействованы в строительстве альтернативной логистической "нитки" - из Ростова-на-Дону через временно захваченные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь в Крым.

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