"На жаль, зараз росіяни вже завершують підготовку до нового масованого удару, і, за даними розвідки, мішенями знов будуть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах,", - попередив глава держави.

За словами Зеленського, зараз він чекає на звіт МЗС України щодо результатів комунікації з партнерами стосовно постачання ППО.

Президент нагадав, що перехоплювачі для "Петріотів" та "Насамсів" - пріоритет у ситуації, що склалася.

Глава держави звернув увагу на те, що ворог активно завдає ударів по підстанціях, по повітряних енерголініях та всій мережі постачання електрики.



"Ситуація станом на цей день особливо складна в Дніпрі, в Дніпровському районі області, також у Павлограді. Усі необхідні сили для ремонтів задіяні. Відзначу роботу ще в Одесі та області, на Харківщині, в Конотопі та загалом на Сумщині. Важливо, що резервне обладнання є, ремонтні бригади фахові і робота триває 24/7", - наголосив Зеленський.

Президент також додав, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо розвитку подій на полі бою. У центрі уваги наразі - ситуація в Костянтинівці на Донеччині та навколо міста.

Були визначені спеціальні завдання для бійців, які тримають оборону на цьому напрямку - Зеленський розраховує на їхню успішну реалізацію.

"Готуємо й нові санкційні рішення проти російських підприємств та осіб, які задіяні у виробництві їхньої балістики. Будемо синхронізувати кроки з партнерами", - підсумував глава держави.