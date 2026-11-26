"К сожалению, сейчас россияне уже завершают подготовку к новому массированному удару, и, по данным разведки, мишенями снова будут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и общинах,", - предупредил глава государства.

По словам Зеленского, сейчас он ждет отчета МИД Украины о результатах коммуникации с партнерами по поставкам ПВО.

Президент напомнил, что перехватчики для "Пэтриотов" и "Насамсов" - приоритет в сложившейся ситуации.

Глава государства обратил внимание на то, что враг активно наносит удары по подстанциям, воздушным линиям электропередачи и всей сети поставок электроэнергии.

"Ситуация по состоянию на этот день особенно сложна в Днепре, в Днепровском районе области, а также в Павлограде. Все необходимые силы для ремонтов задействованы. Отмечу работу еще в Одессе и области, на Харьковщине, в Конотопе и в целом на Сумщине. Важно, что резервное оборудование есть, ремонтные бригады профессиональные и работают".

Президент также добавил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о развитии событий на поле боя. В центре внимания сейчас - ситуация в Константиновке Донецкой области и вокруг города.

Были определены специальные задачи для бойцов, которые держат оборону на этом направлении. Зеленский рассчитывает на их успешное выполнение.

"Готовим и новые санкционные решения против российских предприятий и лиц, задействованных в производстве их баллистики. Будем синхронизировать шаги с партнерами", - подытожил глава государства.