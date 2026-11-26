Вскоре Россия может осуществить новую массированную атаку на Украину. Киев знает, какие цели враг выбрал на этот раз.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"К сожалению, сейчас россияне уже завершают подготовку к новому массированному удару, и, по данным разведки, мишенями снова будут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и общинах,",
По словам Зеленского, сейчас он ждет отчета МИД Украины о результатах коммуникации с партнерами по поставкам ПВО.
Президент напомнил, что перехватчики для "Пэтриотов" и "Насамсов" - приоритет в сложившейся ситуации.
Глава государства обратил внимание на то, что враг активно наносит удары по подстанциям, воздушным линиям электропередачи и всей сети поставок электроэнергии.
"Ситуация по состоянию на этот день особенно сложна в Днепре, в Днепровском районе области, а также в Павлограде. Все необходимые силы для ремонтов задействованы. Отмечу работу еще в Одессе и области, на Харьковщине, в Конотопе и в целом на Сумщине. Важно, что резервное оборудование есть, ремонтные бригады профессиональные и работают".
Президент также добавил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о развитии событий на поле боя. В центре внимания сейчас - ситуация в Константиновке Донецкой области и вокруг города.
Были определены специальные задачи для бойцов, которые держат оборону на этом направлении. Зеленский рассчитывает на их успешное выполнение.
"Готовим и новые санкционные решения против российских предприятий и лиц, задействованных в производстве их баллистики. Будем синхронизировать шаги с партнерами", - подытожил глава государства.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как силы ПВО отражали ночную атаку России 26 ноября и сколько целей обезвредили.