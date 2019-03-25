ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В РФ завершили расследование дела о пожаре в Кемерово

Новости » Политика    25.03.2019 - 14:14
В РФ завершили расследование дела о пожаре в Кемерово
Фото: пожар в Кемерово (Poshtar_info twitter)

В числе обвиняемых семь человек

В РФ завершили расследование в отношении семи фигурантов одного из уголовных дел о пожаре в Кемерово в торгово-развлекательном центре, жертвами которого стали 60 человек. Об этом сообщают росСМИ.

В числе обвиняемых семь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин; технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания - собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова.

"Сегодня 280 томов уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - говорится в сообщении.

"Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть, а также нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть (ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ)", - сказала представитель СКР.

По ее словам, Полозиненко и Никитин обвиняются по ч. 3 ст. 219 УК РФ, Антюшин - по ч. 3 ст. 238 УК РФ, а Генин - по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

Напомним, что сегодня в Польше был задержан экс-генеральный директор "Кемеровского кондитерского комбината", совладелец сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский. После сообщения о задержании генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче обвиняемого в даче взятки Вишневского.

РБК-Украина писало, что пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Возгоранию присвоили третий номер сложности по пятибалльной шкале, на территории области ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь охватил площадь в 1500 квадратных метров. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 13 детей. Пожар стал вторым в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, когда погибли 156 человек.

Экс-сотрудник СБУ заявил в Москве о работе на российские спецслужбы В Польше задержали совладельца ТЦ "Зимняя вишня"
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины пожарРоссийская Федерациярасследование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь