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РФ завербувала близько 1200 в'язнів з Криму, - Генштаб

Фото: РФ завербувала близько 1200 в'язнів з Криму facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Степанова

З початку лютого 2023 року Росія завербувала до ПВК "Вагнера" близько 1200 в'язнів з окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"З метою компенсувати масштабні військові втрати, з початку лютого цього року, Росія використала близько 1200 осіб з російської приватної військової компанії "Вагнера", які були завербовані у в’язницях з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аби поповнити втрати, росіяни почали вербувати ув'язнених жінок. Перші близько 50 осіб вже були відправлені на проходження підготовки.

Також ми писали, що російські окупанти в Україні кидають на штурм практично на смерть десятки тисяч своїх найманців приватної військової компанії "Вагнера", завербованих у в'язницях.

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ПВК ВагнераКрымВійна Росії проти України