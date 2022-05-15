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В РФ завели за 2 месяца почти 2 тысячи дел о "дискредитации" армии

Фото: задержание силовиками в Москве участника митинга (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Российской Федерации было возбуждено почти 2 тысячи административных дел по статье о "дискредитации" вооруженных сил, которая была введена в марте. С этой статьей связано преследование противников войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный проект "ОВД-Инфо".

При подсчетах правозащитники собирали данные с сайтов судов, системы ГАС "Правосудие", пресс-релизов МВД и из сообщений, которые поступали на их горячую линию. После общей компилляции были исключены дубли. В итоге получилось 1933 дел по "20.3.3 КоАП о дискредитации ВС РФ".

"Хотя статью ввели только в марте, ее применение уже стало всероссийской практикой: полиция не обнаружила "дискредитации" только в Чечне (удивительно), Тыве и Магаданской области", - отмечается в сообщении.

Также был представлен рейтинг регионов-лидеров по таким делам. В нем есть сведения и о территории временно оккупированного РФ украинского Крыма, где силовики завели 56 протоколов о "дискредитации" армии оккупантов. Ниже - список топ-"нарушителей":

  • Москва - 295
  • Санкт-Петербург - 103
  • Краснодарский край - 92
  • Калининградская область - 76
  • Томская область - 60
  • Украинская Автономная Республика Крым, ныне оккупированная РФ - 56
  • Пермский край - 53
  • Нижегородская область - 50.

Российские силовики выписали за эти два месяца штрафы по данной статье на общую сумму 19 949 000 рублей (средняя сумма штрафа составляет 34 218 рублей).

Напомним, что в российском административном кодексе была введена статья "о дискредитации ВС РФ" через несколько дней после полномасштабного вторжения в Украину. Ее стали применять, как правило, в отношение граждан, выступающих против военной агрессии Кремля. Добавим, что за повторную "дискредитацию" россиянам грозит уже не административная, а уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в марте в России на антивоенных акциях в 69 городах задержали 5 тысяч человек.

Также мы писали, что по данным соцопроса в конце апреля, абсолютное большинство респондентов (84%) считают "простых россиян" виновными во вторжении в Украину. В конце марта так считали 79% респондентов.

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