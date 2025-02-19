РФ завдала вночі удар дроном по Харкову: постраждало підприємство

Нічна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі ворог намагався атакувати низку регіонів України дронами. Зокрема, звуки вибухів внаслідок роботи ППО було чути у Києві.

Проте найбільше повідомлень щодо загрози атак дронами було помічено саме в Одеському регіоні. Зокрема, нещодавно стало відомо, що в Одесі постраждалих один із районів, судячи з усього, Київський. Внаслідок ворожої атаки понад 500 багатоповерхових будинків залишилися без світла, тепла і води. Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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