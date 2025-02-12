РФ завдала удару по Полтавській області, а глава Мінфіну США приїде в Україну: новини за 11 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Безпілотники атакували Саратовську область РФ, там уразили НПЗ. Також вибухи були у місті Енгельс, де базується російська стратегічна авіація.

РФ атакувала інфраструктуру України. Майже всі ракети летіли по Полтавщині, де зазнали пошкоджень виробничі потужності "Нафтогазу".

Росіяни вдарили авіабомбами по селищу Золочів на Харківщині. Зруйновано будинок, 7 людей постраждали.

Трамп висловився про мирну угоду між Україною та Росією: "Щось буде"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати за останній тиждень домоглися "величезного прогресу" в переговорах з Москвою і Києвом. За його словами, мирну угоду може бути укладено.

"Я думаю, що ми досягли величезного прогресу за останній тиждень. Ми маємо справу з росіянами. Ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде", - сказав він Fox News.

Десантники показали відео наступу в Курській області РФ

У тісній взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення, десантники 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України успішно провели наступальні дії на одному з напрямків Курської області РФ. В результаті стрімкого та неочікуваного для противника маневру, українськими бійцями були зайняті нові рубежі та значно покращено тактичне положення.

Війська РФ намагаються прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку, деякі позиції зруйновано, - ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку окупанти намагалися реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати українські оборонні порядки в районах населених пунктів: Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться в повідомленні.

КНДР відправила в Росію 200 далекобійних артилерійських знарядь, - Сеул

Інформагенція Yonhap із посиланням на дані Міністерства оборони Південної Кореї повідомила, що КНДР відправила в Росію близько 200 одиниць далекобійної артилерії і, ймовірно, направить ще більше військ і зброї на підтримку війни Москви проти України.

Міністерство також заявило, що КНДР, як очікується, подвоїть зусилля з розроблення зброї цього року, який стане останнім роком п'ятирічного плану з розроблення сучасної зброї, такої як атомні підводні човни, супутники-шпигуни і твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети.

У Чернігівській області псевдополіцейські викрали мобілізованих із військового автобуса

За даними Нацполу, двоє фігурантів "підрізали" автомобілем автобус з військовослужбовцями, представились поліцейськими та погрожуючи застосувати зброю на ураження у салоні автобуса, забрали з собою двох мобілізованих чоловіків.

Таким чином вони планували інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби. За це фігуранти отримали "винагороду" - по 5 000 доларів за кожного з двох військовозобов’язаних.

Кібератака залишила половину Полтави без опалення: деталі інциденту

За даними "Полтаваобленерго", вранці внаслідок кіберінциденту було втрачено зв'язок із диспетчерською службою та 56 котельнями. В результаті 14 з них - зупинилися. Після цього розпочали вмикати котельні в ручному режимі керування.

Наразі ж усі котельні підприємства надають послуги споживачам. Також тривають роботи з оновлення програмного забезпечення та відновлення зв'язку з диспетчерською службою. Остаточно роботи обіцяють завершити до кінця дня.

Зеленський заявив, що він запропонує Росії обміняти частину території Курської області на українську

"Ми обміняємо одну територію на іншу", - сказав президент України Володимир Зеленський, але додав, що не знає яку частину окупованої Росією землі Україна попросить натомість.

"Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, немає пріоритету", - зазначив він.

Трамп підтвердив, що міністр фінансів США відвідає Київ

"Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента до України для зустрічі з президентом Зеленським", - зазначив президент США.

Він додав, що війна має завершитися і вона завершиться незабаром.

Спецпредставник Трампа відвідував Росію: у Білому домі назвали мету візиту

"Президент Дональд Трамп та його спеціальний посланник Стів Віткофф можуть оголосити, що пан Віткофф залишає повітряний простір Росії разом із Марком Фогелем, американцем, затриманим Росією", - розповів радник з нацбезпеки США Майк Волтц.

За його словами, це є "демонстрацією доброї волі росіян" і знаком, що "ми рухаємося у правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій та жахливій війні в Україні".