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РФ завдала удару по Полтавській області, а глава Мінфіну США приїде в Україну: новини за 11 лютого

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп підтвердив візит глави Мінфіну Скотта Бессента до України найближчим часом. А РФ атакувала інфраструктуру України, майже всі ракети летіли по Полтавщині.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 11 лютого - у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Трамп висловився про мирну угоду між Україною та Росією: "Щось буде"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати за останній тиждень домоглися "величезного прогресу" в переговорах з Москвою і Києвом. За його словами, мирну угоду може бути укладено.

"Я думаю, що ми досягли величезного прогресу за останній тиждень. Ми маємо справу з росіянами. Ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде", - сказав він Fox News.

Десантники показали відео наступу в Курській області РФ

У тісній взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення, десантники 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України успішно провели наступальні дії на одному з напрямків Курської області РФ. В результаті стрімкого та неочікуваного для противника маневру, українськими бійцями були зайняті нові рубежі та значно покращено тактичне положення.

Війська РФ намагаються прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку, деякі позиції зруйновано, - ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку окупанти намагалися реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати українські оборонні порядки в районах населених пунктів: Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. 

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться в повідомленні.

КНДР відправила в Росію 200 далекобійних артилерійських знарядь, - Сеул

Інформагенція Yonhap із посиланням на дані Міністерства оборони Південної Кореї повідомила, що КНДР відправила в Росію близько 200 одиниць далекобійної артилерії і, ймовірно, направить ще більше військ і зброї на підтримку війни Москви проти України.

Міністерство також заявило, що КНДР, як очікується, подвоїть зусилля з розроблення зброї цього року, який стане останнім роком п'ятирічного плану з розроблення сучасної зброї, такої як атомні підводні човни, супутники-шпигуни і твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети.

У Чернігівській області псевдополіцейські викрали мобілізованих із військового автобуса

За даними Нацполу, двоє фігурантів "підрізали" автомобілем автобус з військовослужбовцями, представились поліцейськими та погрожуючи застосувати зброю на ураження у салоні автобуса, забрали з собою двох мобілізованих чоловіків. 

Таким чином вони планували інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби. За це фігуранти отримали "винагороду" - по 5 000 доларів за кожного з двох військовозобов’язаних.

Кібератака залишила половину Полтави без опалення: деталі інциденту

За даними "Полтаваобленерго", вранці внаслідок кіберінциденту було втрачено зв'язок із диспетчерською службою та 56 котельнями. В результаті 14 з них - зупинилися. Після цього розпочали вмикати котельні в ручному режимі керування. 

Наразі ж усі котельні підприємства надають послуги споживачам. Також тривають роботи з оновлення програмного забезпечення та відновлення зв'язку з диспетчерською службою. Остаточно роботи обіцяють завершити до кінця дня.

Зеленський заявив, що він запропонує Росії обміняти частину території Курської області на українську

"Ми обміняємо одну територію на іншу", - сказав президент України Володимир Зеленський, але додав, що не знає яку частину окупованої Росією землі Україна попросить натомість.

"Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, немає пріоритету", - зазначив він.

Трамп підтвердив, що міністр фінансів США відвідає Київ

"Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента до України для зустрічі з президентом Зеленським", - зазначив президент США. 

Він додав, що війна має завершитися і вона завершиться незабаром. 

Спецпредставник Трампа відвідував Росію: у Білому домі назвали мету візиту

"Президент Дональд Трамп та його спеціальний посланник Стів Віткофф можуть оголосити, що пан Віткофф залишає повітряний простір Росії разом із Марком Фогелем, американцем, затриманим Росією", - розповів радник з нацбезпеки США Майк Волтц. 

За його словами, це є "демонстрацією доброї волі росіян" і знаком, що "ми рухаємося у правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій та жахливій війні в Україні".

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