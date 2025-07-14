РФ завдала три авіаудари по Костянтинівці: пошкоджено п'ять будинків і школу
Уранці 14 липня російська авіація атакувала Костянтинівку трьома керованими авіабомбами. Постраждали житлові будинки й навчальний заклад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова у Facebook.
У понеділок, близько 05:10, російські війська завдали трьох авіаційних ударів по Костянтинівці Донецької області.
За попередніми даними, ворог застосував авіабомби типу ФАБ-250.
У місті пошкоджено щонайменше десять будівель. Зокрема, п’ять багатоквартирних будинків та п’ять приватних осель.
Також унаслідок ударної хвилі знову постраждав місцевий заклад освіти, який раніше вже неодноразово зазнавав руйнувань під час ворожих атак.
На місці працюють рятувальники, поліція та комунальні служби. Проводиться документування наслідків обстрілу, допомога мешканцям та оцінка рівня руйнувань.
Обстріли Костянтинівки
Костянтинівка - місто в Краматорському районі Донецької області, центр Костянтинівської міської громади. Населений пункт ворог окупував у 2014 році, але українські бійці звільнили його вже у липні того ж року в ході АТО.
Наразі терористи регулярно обстрілюють Костянтинівку. Нещодавно окупанти завдали авіаудару по житловому будинку, внаслідок чого загинула людина.
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