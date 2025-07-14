РФ нанесла три авиаудара по Константиновке: повреждены пять домов и школа
Утром 14 июля российская авиация атаковала Константиновку тремя управляемыми авиабомбами. Пострадали жилые дома и учебное заведение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова в Facebook.
В понедельник, около 05:10, российские войска нанесли три авиационных удара по Константиновке Донецкой области.
По предварительным данным, враг применил авиабомбы типа ФАБ-250.
В городе повреждены по меньшей мере десять зданий. В частности, пять многоквартирных домов и пять частных домов.
Также в результате ударной волны снова пострадало местное учебное заведение, которое ранее уже неоднократно подвергалось разрушениям во время вражеских атак.
На месте работают спасатели, полиция и коммунальные службы. Проводится документирование последствий обстрела, помощь жителям и оценка уровня разрушений.
Обстрелы Константиновки
Константиновка - город в Краматорском районе Донецкой области, центр Константиновской городской громады. Населенный пункт враг оккупировал в 2014 году, но украинские бойцы освободили его уже в июле того же года в ходе АТО.
Сейчас террористы регулярно обстреливают Константиновку. Недавно оккупанты нанесли авиаудар по жилому дому, в результате чего погиб человек.
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