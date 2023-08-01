Обстріл Кривого Рогу: внаслідок атаки постраждали понад 80 людей, серед них 7 дітей

Кількість жертв в результаті ракетної атаки росіян по Кривому Рогу знову зросла. Поранення отримали вже понад 80 людей, серед них семеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Кривий Ріг у жалобі. Вічна памʼять невинним жертвам російських ракет. Вже понад 80 постраждалих через ворожу атаку. Серед них 7 дітей", - написав Лисак.

Наразі 19 людей перебувають у лікарнях. У всіх постраждалих стан середньої тяжкості.

Глава ОВА додав, що минула ніч у Дніпропетровській області пройшла тихо, без обстрілів.

Обстріл Кривого Рогу

31 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області під час повітряної тривоги. По місту російські загарбники запустили дві ракети, одна з яких потрапила у житловий будинок та інша - у навчальний заклад.

Кількість постраждалих постійно зростала протягом дня від одного загиблого та 10 поранених. Під час розбору завалів стався обвал конструкцій житлової багатоповерхівки.

Докладніше про трагедію - у матеріалі РБК-Україна.