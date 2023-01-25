РФ завдала ракетного удару по Краматорську та пошкодила медичний заклад (фото)

У середу, 25 січня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок ворожої атаки є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Краматорської міської ради.
"Сьогодні черговий ракетний удар завдали окупанти по медичному закладу у Краматорську", - йдеться у повідомленні.
У міськраді додали, що також пошкоджень зазнали 4 приватні домівки.
"На щастя, обійшлось без жертв", - пояснили у міській раді.
Нагадаємо, до цього окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області 23 січня.
Також 20 січня росіяни здійснили обстріл Краматорська. Пріорітетом для них було враження цивільної інфраструктури. В результаті атаки є жертви.
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