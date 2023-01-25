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РФ завдала ракетного удару по Краматорську та пошкодила медичний заклад (фото)

Фото: РФ завдала ракетного удару по Краматорську та пошкодила медичний заклад (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 25 січня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок ворожої атаки є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Краматорської міської ради.

"Сьогодні черговий ракетний удар завдали окупанти по медичному закладу у Краматорську", - йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що також пошкоджень зазнали 4 приватні домівки.

"На щастя, обійшлось без жертв", - пояснили у міській раді.

Нагадаємо, до цього окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області 23 січня.

Також 20 січня росіяни здійснили обстріл Краматорська. Пріорітетом для них було враження цивільної інфраструктури. В результаті атаки є жертви.

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Російська ФедераціяКраматорськДонецька областьВійна в Україні