РФ завдала подвійного удару по підприємству в Чернігові, є жертва

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Російські війська 21 жовтня атакували одне з підприємств Чернігова. Після повторного удару безпілотника загинула людина, яка перебувала неподалік від місця вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Першу інформацію про російський удар Брижинський оприлюднив о 8:22 ранку. Він повідомив, що під атакою опинилося одне з підприємств міста. Згодом, о 8:49, начальник міської військової адміністрації повідомив, що одна людина отримала акубаротравму. Постраждалому надали допомогу на місці. О 11:14 міська рада повідомила про повторне влучання по підприємству. Згодом Брижинський заявив про загибель людини. За його словами, вона перебувала неподалік від місця вибуху.