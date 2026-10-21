РФ нанесла двойной удар по предприятию в Чернигове, есть жертва

Российские войска 21 октября атаковали одно из предприятий Чернигова. После повторного удара беспилотника погиб человек, находившийся неподалеку от места взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Первую информацию о российском ударе Брижинский обнародовал в 8:22 утра. Он сообщил, что под атакой оказалось одно из предприятий города.

Впоследствии, в 8:49, начальник городской военной администрации сообщил, что один человек получил акубаротравму. Пострадавшему была оказана помощь на месте.

В 11:14 городской совет сообщил о повторном попадании по предприятию.

Впоследствии Брижинский заявил о гибели человека. По его словам, она находилась недалеко от места взрыва.